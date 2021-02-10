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أمير منطقة القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مركز متخصص للأشخاص ذوي الاعاقة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة124,056م2 بمدينة بريدة

أمير منطقة القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مركز متخصص للأشخاص ذوي الاعاقة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة124,056م2 بمدينة بريدة

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أمير منطقة القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مركز متخصص للأشخاص ذوي الاعاقة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة124,056م2 بمدينة بريدة

أمير منطقة القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مركز متخصص للأشخاص ذوي الاعاقة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة124,056م2 بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=949126
المناطق_ القصيم

وضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمدينة بريدة , اليوم , حجر الأساس لمشروع حديقة دمج ومركز متخصص للأشخاص ذوي الاعاقة ومرضى التوحد ومتلازمة داون والذي سيتم تنفيذه على مساحة 124,056م2, بمدينة بريدة.

واستمع سموه لشرح مفصل عن تفاصيل المشروع من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة علي الأنصاري القابضة الدكتور علي الأنصاري الذي سيتم إقامته بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طفل من متلازمة داون والتوحد, على مساحة اجمالية قدرها 124,056م2 مشيراً على أن البناء سيتم على مساحة 11 ألف م2 , ويتكون من أربعة طوابق, ويهدف إلى تعزيز العلاج الوظيفي وتقييم الذكاء والتدريبات الرياضية, وتعزيز تنمية المهارات والمواهب لدى الأطفال من خلال التوجيه الدائم والمستمر, كما يتضمن المشروع ساحة مخصصة للمطاعم والمقاهي ومشروع إنشاء مركز تجاري وفندق.

وأشار سمو أمير منطقة القصيم على ان الدولة – أعزها الله – دعمت العمل الانساني ، من خلال القطاع الخيري الذي بدأ يأخذ دورا كبيرا في التنمية خلال هذه المرحلة، مؤكداً أهمية مثل هذه المشاريع الوطنية المتخصصة وانشاءها لذوي الاحتياجات الخاصه كونها مشاريع نوعية ستساهم في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع, مشيداً سموه بدور رجل الأعمال الدكتور علي الانصاري في تنفيذ مثل هذا المشروع والذي يدل على حسه ومسؤوليته الوطنية تجاه هذا الوطن , مبدياً فخره واعتزازه بهذا المشروع الخيري الكبير لخدمة هذه الفئة الغالية من مرضى التوحد وذوي الإعاقة بالمنطقة, مثمناً الدور الكبير لكافة مسؤولي المنطقة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, ومدير كهرباء القصيم المهندس عبدالعزيز السعيد, وعدد من المسؤولين.  

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