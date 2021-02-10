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نائب أمير المدينة المنورة يزور مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة

نائب أمير المدينة المنورة يزور مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة

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نائب أمير المدينة المنورة يزور مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة

نائب أمير المدينة المنورة يزور مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة
http://almnatiq.net/?p=949138
المناطق - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بحي العزيزية، التي تُقدم خدماتها للطلاب والطالبات من ذوي الإحتياجات الخاصة.

واطلّع سموّه خلال الجولة على مركز التشخيص والصالات والمرافق الرياضية، ووحدتيّ المهارات الحياتية والعلاج الطبيعي، ومركز التوحد، ومركز التربية الفكرية، واستمع سموه لشرح تفصيلي عن نشاطات وأهداف مدينة طيبة التعليمية، من مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، كما وجه سموه العاملين ببذل قصارى جُهدهم لخدمة هذه الفئة الغالية، مثمناً لوزارة التعليم إنشاء هذه المدينة التعليمية المميزة.

من جهته، أعرب مدير التعليم بالمنطقة، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، على ما يلقاه التعليم بالمنطقة من اهتمام ورعاية من سموه ، كما قدم شكره لسمو نائب أمير المنطقة على زيارته لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة، منوهاً بدعم سموهما لبرامج وأنشطة التعليم في المنطقة بوجه عام وبرامج وأنشطة طلاب ذوي الإحتياجات الخاصة على وجه الخصوص.

يُذكر أن مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة تبلغ طاقتها الاستيعابيه ٢٦٠٠ طالب وطالبة، وتُقدم خدمات التشخيص وبرامج تعديل السلوك والمهارات الحياتية لجميع طلاب التربية الخاصة في المنطقه، وتشمل 6 مبانٍ تعليمية تتضمن 168 فصلاً تعليمياً ومركزيّن للخدمات المساندة تحوي مركزاً للتشخيص، ووحدة النمو والسلوك، والعيادة النفسية، ومركزاً للتوحد وآخر للتربية الفكرية، و3 صالات رياضية مُغلقة, وتُعد المدينة صرحاً تعليمياً يخدم أبناء وبنات الوطن من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

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