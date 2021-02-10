وزير الرياضة يصل الدوحة لحضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم

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وصل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية الذي سيقام يوم غدٍ الخميس على ملعب المدينة التعليمية.

واستقبل “الفيصل” لدى وصوله مطار الدوحة الدولي كل من: الشيخ جوعان آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية.