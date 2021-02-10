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إطلاق مبادرة الصحة البدنية والغذائية للطلاب عن بعد بتعليم مكة

إطلاق مبادرة الصحة البدنية والغذائية للطلاب عن بعد بتعليم مكة
http://almnatiq.net/?p=949166
المناطق - واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة من خلال شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع اليوم المرحلة الثانية من مبادرة “أسرتي و مدرستي”، حيث تضمنت محورًا جديدًا وهو ” الصحة البدنية والغذائية للطلاب” وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، ويبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 25400 طالب.
كما أُضيفت محاور الحلقات الأساسية ومنها بناء قدرات الأسرة لدعم تعلم أبنائهم من خلال السلوكيات المنزلية المرتبطة بمتابعة التعلم عن بعد والاستعمال السليم للتقنية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور الأسرة تجاه تعلم أبنائهم و تقديم الدعم والمساندة لهم من خلال تدريبهم على مستجدات برامج منصة مدرستي وإقامة حلقات النقاش وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للأسر والأبناء ومن ثَمّ تعزيز مشاركة المجتمع المحلي للرفع من مستوى التعليم لدى الأبناء لتوفير المتطلبات الأساسية واحتياجاتهم التقنية، إضافة إلى تنمية مهارات الأسرة للتعامل بفاعلية مع منصات التعلم عن بعد.

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