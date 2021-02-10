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بتكلفة تتجاوز الـ 7 ملايين ريال.. الانتهاء من مشروع سفلتة وإنارة القرى التابعة لمدينة أبها

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بتكلفة تتجاوز الـ 7 ملايين ريال.. الانتهاء من مشروع سفلتة وإنارة القرى التابعة لمدينة أبها

بتكلفة تتجاوز الـ 7 ملايين ريال.. الانتهاء من مشروع سفلتة وإنارة القرى التابعة لمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=949169

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة التعمير والمشاريع، مشروع سفلتة ورصف وإنارة القرى التابعة لمدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن المشروع نُفِّذَ خلال 540 يومًا بقيمة 7,899,552 ريالاً، مؤكدًا أن أعمال الإنارة انتهت في الكثير من الطرق لبعض القرى باستخدام فوانيس موفرة للطاقة ذات أنظمة وتقنية حديثة، لافتاً الانتباه إلى أن هذه المشروعات اعتمدت من قبل الأمانة وفقًا للخطة والإستراتيجية التي وُضعت بناءً على العقود المعتمدة مسبقًا.

وبين الحميدي أن أمانة منطقة عسير تحرص على تقديم أفضل الخدمات الممكنة من خلال وكالة التعمير والمشاريع التي جندت طاقاتها لأعمال الدراسات والتصاميم والتقييم؛بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية ودعم البنية التحتية في مختلف أنحاء منطقة عسير، مشيراً إلى أن الأمانة وفق خططها تعمل على استكمال أعمال السفلتة والإنارة للعديد من المواقع وذلك امتداداً للمشاريع التي تقوم بها الأمانة وبلدياتها، مؤكدًا أن جميع المشاريع تخضع لاختبارات السفلتة والدراسات قبل التنفيذ وهي محل متابعة الفرق المتخصّصة بما يضمن أعلى معايير الجودة والتنفيذ.

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