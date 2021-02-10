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شرطة القصيم تطيح بـ 12 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود مارسوا النصب والاحتيال

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شرطة القصيم تطيح بـ 12 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود مارسوا النصب والاحتيال

شرطة القصيم تطيح بـ 12 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود مارسوا النصب والاحتيال
http://almnatiq.net/?p=949172
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجهولين بممارسة النصب والاحتيال، بطرق أبواب المنازل واستعطاف أصحابها بطلب مساعدات مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن القبض عليهم، وهم (12)شخصًا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، تورطوا في ذلك، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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