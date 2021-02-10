إغلاق ثلاث منشآت غير ملتزمة بتدابير كورونا في حفر الباطن

المناطق - حفرالباطن

أغلقت أمانة حفرالباطن 3 مُنشآت، خلال جولاتها الميدانية على المنشآت والمحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، والتي بلغ عددها 193 جولة ميدانية.



وشدد مراقبو الأمانة على ارتداء الكمامات وإبراز الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في منشآت الصحة العامة والمحلات التجارية والمطاعم.



في السياق نفسه، أكد أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي أن أعمال المتابعة الميدانية للتقيد بالإجراءات الاحترازية في منشآت الصحة العامة والمحلات التجارية والمطاعم مستمرة وبشكل مكثف وذلك تطبيقاً للبروتوكولات الرقابية الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، وشدد على عدم التهاون في رصد المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.