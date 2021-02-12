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متحدث الصحة يرد على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن كورونا غدًا

متحدث الصحة يرد على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن كورونا غدًا
http://almnatiq.net/?p=949185
المناطق - أسماء بسيوني

ينطلق غدًا (الخميس) المؤتمر الصحافي لمستجدات فيروس كورونا عند الساعة 3:35 مساءً.

ويشارك في المؤتمر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد بن خالد العبد العالي، ويناقش:
1- الأوضاع العالمية.
2- خريطة الإصابات الأسبوعية والمؤشرات الوبائية.
3- أبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا.
4- الإحصاءات والخدمات الصحية.

كما يشارك في المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن بن محمد الحسين، ويستعرض خلال المؤتمر:
1- جهود وزارة التجارة من أجل متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
2- الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سليمان بن فهد الخميس، خلال المؤتمر:
1- جهود وزارة الشؤون الإسلامية في حماية المصلين في المساجد من فيروس كورونا.
2- الإجراءت الوقائية المتخذة في المساجد.

يُشار إلى أن وزارة الصحة سجلت اليوم (369) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (371356) حالة، من بينها (2573) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومنها (417) حالة حرجة، كما تم تسجيل (306) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد إلى (362368) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6415) حالة ، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.

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