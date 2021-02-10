احدث الأخبار

حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة
أبرز المواد
 جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي
أبرز المواد
 أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة
أبرز المواد
 زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان: إكمال مراحل تأسيس الهيئة السعودية للفضاء
أبرز المواد
 متحدث الصحة يرد على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن كورونا غدًا
منوعات
 إغلاق ثلاث منشآت غير ملتزمة بتدابير كورونا في حفر الباطن
أبرز المواد
 انتخاب مجلس جديد للجمعية السعودية “للطب الوراثي” وتعيين “الهاشم” رئيساً
أبرز المواد
 شرطة القصيم تطيح بـ 12 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود مارسوا النصب والاحتيال
أبرز المواد
 بتكلفة تتجاوز الـ 7 ملايين ريال.. الانتهاء من مشروع سفلتة وإنارة القرى التابعة لمدينة أبها
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة الصحة البدنية والغذائية للطلاب عن بعد بتعليم مكة
أبرز المواد
 “الهجرة والجوازات العرب” يدعو للحدّ من ظاهرة تزوير وثائق السفر وتقليدها
أبرز المواد
حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة

حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة

أبرز المواد
جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

أبرز المواد
أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أبرز المواد
زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية

زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية

أبرز المواد

الأمير سلطان بن سلمان: إكمال مراحل تأسيس الهيئة السعودية للفضاء

الأمير سلطان بن سلمان: إكمال مراحل تأسيس الهيئة السعودية للفضاء
http://almnatiq.net/?p=949188
المناطق - واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عن إكمال الهيئة لجميع مراحل تأسيسها بعد أن أكملت بناءها المؤسسي وعقدت الكثير من الشراكات والاتفاقيات محليا ودوليا على مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة عبر الاتصال المرئي.
ورفع سموه خلال الاجتماع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما لقيته الهيئة منذ تأسيسها من دعم وتوجيه, مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين عاصر رحلة المملكة التاريخية الرائدة إلى الفضاء التي انطلقت في عام 1985م بمشاركة أكثر من 30 عالماً سعودياً وحققت الكثير من النجاح.
واستعرض سموه عددًا من برامج الهيئة وفي مقدمتها ريادة الفضاء وبناء الكوادر والاستثمار في قطاع الفضاء بالتعاون مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة, مبيناً أنه سيعلن قريباً إطلاق قطاع تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي لتوفير التمويل وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال والاستثمار في مجال الفضاء.
وأشار إلى الترحيب الدولي من وكالات الفضاء الدولية بالتعاون مع المملكة في هذا المجال وهو ما يعكس ثقل المملكة وقدرتها وإمكانياتها.
وأقر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع, التقرير السنوي لعام 2020م، كما اطلع على عدد من الموضوعات من بينها الخطة التشغيلية للهيئة.

روابط ذات صلة

حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة

حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة
جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي
أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*