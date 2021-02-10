زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية

المناطق - واس

وثقت صور متداولة الأجواء الإيمانية والروحانية لزوار المسجد النبوي في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.



وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.

