جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

المناطق - جازان - فضه عطيف:

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة نافذة في الشريان السباتي الداخلي المغذي للدماغ.

وتبين بعد إجراء الفحوصات الأولية إصابة الشريان العنقي الداخلي وهو بحالة نزيف نشط ووجود تسلخ شرياني بالطرف المغذي للدماغ وتكّون جلطات متحركة، مما يتعذر علاجها بالجراحات التقليدية لخطورة الإصابة نظراً لقرب مستواها التشريحي من قاع الجمجمة.

وأضافت صحة جازان، أنه تم بحمد الله إجراء تدخل جراحي متطور طارئ لإصلاح الشرايين وايقاف النزيف لإنقاذ حياة المصاب والمساعدة لمنع الإعاقة وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد وتم تنويم المصاب بالعناية المركزة للمتابعة المشدّدة لمدة يوم واحد، وغادر المريض المستشفى بعد إستكمال العلاج الطبيعي.