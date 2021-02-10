احدث الأخبار

حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة
أبرز المواد
 جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي
أبرز المواد
 أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة
أبرز المواد
 زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان: إكمال مراحل تأسيس الهيئة السعودية للفضاء
أبرز المواد
 متحدث الصحة يرد على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن كورونا غدًا
منوعات
 إغلاق ثلاث منشآت غير ملتزمة بتدابير كورونا في حفر الباطن
أبرز المواد
 انتخاب مجلس جديد للجمعية السعودية “للطب الوراثي” وتعيين “الهاشم” رئيساً
أبرز المواد
 شرطة القصيم تطيح بـ 12 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود مارسوا النصب والاحتيال
أبرز المواد
 بتكلفة تتجاوز الـ 7 ملايين ريال.. الانتهاء من مشروع سفلتة وإنارة القرى التابعة لمدينة أبها
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة الصحة البدنية والغذائية للطلاب عن بعد بتعليم مكة
أبرز المواد
 “الهجرة والجوازات العرب” يدعو للحدّ من ظاهرة تزوير وثائق السفر وتقليدها
أبرز المواد
حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة

حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة

أبرز المواد
جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

أبرز المواد
أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أبرز المواد
زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية

زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية

أبرز المواد

حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة

حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة
http://almnatiq.net/?p=949205
المناطق - الرياض

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد البلاغات منخفضة الخطورة التي باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت الـ 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري (1919) أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الفرع أن الوحدة تتعامل مع جميع البلاغات بعد تصنيفها إلى ثلاثة مستويات من الخطورة ” حرجة ومتوسطة ومنخفضة” وتتم دراسة الحالات والتواصل معها ثم مقابلتها وتوفير الحماية اللازمة لها والرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات منخفضة الخطورة.

روابط ذات صلة

جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي
أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أمانة تبوك توفر 11 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة
زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية

زوّار المسجد النبوي يصلون بكل يسر في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*