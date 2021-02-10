حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة

المناطق - الرياض

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد البلاغات منخفضة الخطورة التي باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت الـ 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري (1919) أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.



وأوضح الفرع أن الوحدة تتعامل مع جميع البلاغات بعد تصنيفها إلى ثلاثة مستويات من الخطورة ” حرجة ومتوسطة ومنخفضة” وتتم دراسة الحالات والتواصل معها ثم مقابلتها وتوفير الحماية اللازمة لها والرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات منخفضة الخطورة.