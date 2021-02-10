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القبض على المتحرشة بطفلة في الرياض

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القبض على المتحرشة بطفلة في الرياض

القبض على المتحرشة بطفلة في الرياض
http://almnatiq.net/?p=949210

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.

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