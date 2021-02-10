مدير تعليم تبوك: منظومة التشريعات تأتي امتدادًا لما تتضمنه رؤية 2030

المناطق- تبوك- فايز السميري:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن إعلان سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز‬⁩ -حفظه الله لتطوير منظومة التشريعات‬⁩؛ هو امتداد لما تتضمنه الرؤية السعودية 2030 في مواصلة التطوير والبناء لكل ما يخدم الوطن والمواطن.

وأضاف العمري أنها ترسخ لاستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.