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البيت الأبيض يدين استهداف مطار أبها الدولي

البيت الأبيض يدين استهداف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=949214
المناطق - واس

أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية، للهجوم الذي نفذه الحوثيون واستهدف مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقالت ساكي في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض اليوم: “إن هذا الهجوم يقوّض الجهود الرامية لإحلال السلام باليمن”​​​، مؤكدةً مواصلة واشنطن العمل على إنهاء الأزمة اليمنية عبر الطرق الدبلوماسية.

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