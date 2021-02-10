البيت الأبيض يدين استهداف مطار أبها الدولي

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أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية، للهجوم الذي نفذه الحوثيون واستهدف مطار أبها الدولي بالمملكة.



وقالت ساكي في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض اليوم: “إن هذا الهجوم يقوّض الجهود الرامية لإحلال السلام باليمن”​​​، مؤكدةً مواصلة واشنطن العمل على إنهاء الأزمة اليمنية عبر الطرق الدبلوماسية.