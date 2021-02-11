احدث الأخبار

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 91 ألف مؤكدة و 2806 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: هجوم الحوثي على مطار أبها يتطلب موقفاً جاداً من المجتمع الدولي
أبرز المواد
 مصر والبحرين يدينان استهداف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 أمين جامعة الدول العربية يدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها
أبرز المواد
 الخيل الأمريكية تصل الرياض للمواجهة الكبرى على “كأس السعودية”
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك: منظومة التشريعات تأتي امتدادًا لما تتضمنه رؤية 2030
أبرز المواد
 البيت الأبيض يدين استهداف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 القبض على المتحرشة بطفلة في الرياض
أبرز المواد
 حماية الرياض تباشر أكثر من “800” بلاغ منخفض الخطورة
أبرز المواد
 جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي
أبرز المواد
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجل 91 ألف مؤكدة و 2806 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 91 ألف مؤكدة و 2806 حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد
الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني: هجوم الحوثي على مطار أبها يتطلب موقفاً جاداً من المجتمع الدولي

نائب الرئيس اليمني: هجوم الحوثي على مطار أبها يتطلب موقفاً جاداً من المجتمع الدولي

أبرز المواد

أمين جامعة الدول العربية يدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها

أمين جامعة الدول العربية يدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها
http://almnatiq.net/?p=949227
المناطق - وكالات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم مطار أبها الدولي، واصفاً ما تمارسه الميليشيا الإرهابية من استهدافٍ للمدنيين بالعمل الجبان وجريمة حرب مُشينة.
وشدد أبو الغيط في بيان له على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات الإرهابية.

روابط ذات صلة

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
الولايات المتحدة تسجل 91 ألف مؤكدة و 2806 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 91 ألف مؤكدة و 2806 حالة وفاة بكورونا
الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*