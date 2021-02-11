مصر والبحرين يدينان استهداف مطار أبها الدولي

المناطق - الرياض

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستهجانها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف مطار أبها الدولي اليوم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وكذلك مواصلتة الميليشيا أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها ووقوفها حكومةً وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلاً عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

كما أدانت مملكة البحرين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف المدنيين وزعزعة الأمن.