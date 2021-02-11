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مان سيتي يحقق رقما قياسيا بفوزه الـ 15 على التوالي

مان سيتي يحقق رقما قياسيا بفوزه الـ 15 على التوالي
http://almnatiq.net/?p=949243
المناطق - وكالات

حقق مانشستر سيتي رقما قياسيا بانتصاره 15 على التوالي في كافة المسابقات بفوزه 3-1 خارج الديار على سوانزي سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وحطم سيتي بهذا الفوز الرقم القياسي في الانتصارات المتتالية لفريق في دوري الأضواء، متفوقا على ما حققه بريستون في 1892 وأرسنال في 1987 وكل منهما انتصر في 14 مباراة متتالية.

وافتتح سيتي، الذي أجرى سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 4-1 على ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي في أنفيلد، التسجيل في الدقيقة 30 بتسديدة منخفضة من كايل ووكر استقرت عند القائم البعيد.

وضاعف فريق المدرب بيب غوارديولا النتيجة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما أرسل رحيم سترلينغ غير المراقب تسديدة أرضية زاحفة بعد دخوله منطقة الجزاء.

وجعل البرازيلي غابرييل جيسوس النتيجة 3-صفر لسيتي بعد تحكم رائع في الكرة ثم تسديدة مباشرة في المرمى إثر تمريرة عرضية من ضربة رأس لبرناردو سيلفا.

وقلص مورغان ويتاكر الفارق للفريق الويلزي في الدقيقة 77، لكن الشيء السلبي الوحيد لسيتي في المباراة كانت إصابة لاعب الوسط رودري.

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