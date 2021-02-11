قيود كورونا تنقل موقعة أتلتيكو وتشلسي إلى بوخارست

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http://almnatiq.net/?p=949254
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم “ويفا”، يوم الأربعاء، نقل مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه تشلسي في ذهاب دور ثمن النهائي إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب الإجراءات المتبعة من الحكومة الاسبانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد “ويفا” في بيانه “تاريخ المباراة (23 فبراير) وموعد إقامتها لم يتبدلا”، فيما ستقام مباراة الإياب في لندن على ملعب “ستامفورد بريدج” في 17 مارس.

وكان اتحاد الكرة الأوروبي قد أعلن نقل مباراتين أخريين في المسابقة بين لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الانجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الآخر مانشستر سيتي إلى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

وفي مسابقة الدوري الأوربي، تم نقل مبارات مانشستر يونايتد خارج أرضه ضد ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ32 من سان سباستيان إلى تورينو.

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