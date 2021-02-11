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مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تعنت الحوثيين وعرقلتهم لتقييم ناقلة صافر

مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تعنت الحوثيين وعرقلتهم لتقييم ناقلة صافر

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مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تعنت الحوثيين وعرقلتهم لتقييم ناقلة صافر

مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تعنت الحوثيين وعرقلتهم لتقييم ناقلة صافر
http://almnatiq.net/?p=949255
المناطق - وكالات

جدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، مطالبة حكومة بلاده، لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه ملف خزان صافر، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده السفير السعدي مع مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا ديريفير لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الأخير للميليشيا الإرهابية بمأرب وقصفها للمدينة بالصواريخ الباليستية، تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي إلى طهران، والتأكيد على الطبيعة الإرهابية لجماعة الحوثي، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما تطرق السعدي إلى جهود الحكومة اليمنية لتطبيع الحياة العامة وتوفير الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار والمضي قدما في رسم خطط ومسارات التنمية والتعافي الاقتصادي، رغم الصعوبات الاقتصادية والإنسانية الكبيرة التي تواجهها.
من جانبه أكد المندوب الفرنسي دعم بلاده لجهود السلام في اليمن، التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن فرنسا سبق وأعربت رسميا عن قلقها الشديد بشأن الهجوم المستمر على محافظة مأرب، ودعوتها للميليشيا المتمردة بوقف هجماتهم داخل اليمن، وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار في الإقليم، والانخراط بطريقة بناءة في العملية السياسية لحل الأزمة اليمنية.
وفيما يتعلق بالناقلة صافر، أعرب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة عن استياء بلاده للتأخير الحاصل في حل القضية، مشيرًا إلى أن فرنسا تدعم جهود الأمم المتحدة، ومولت بعثة فريقها الفني.

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