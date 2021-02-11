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رياح سطحية نشطة على (المدينة، مكة ،الرياض ،الشرقية)، وسحب رعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة )

رياح سطحية نشطة على (المدينة، مكة ،الرياض ،الشرقية)، وسحب رعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة )

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رياح سطحية نشطة على (المدينة، مكة ،الرياض ،الشرقية)، وسحب رعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة )

رياح سطحية نشطة على (المدينة، مكة ،الرياض ،الشرقية)، وسحب رعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة )
http://almnatiq.net/?p=949263

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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