بلينكن: المملكة شريك أمني مهم ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجمها الحوثي

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح الخميس، إنه بحث مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية، في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها المملكة، وذلك بعد ساعات من الهجوم على مطار أبها جنوب غرب المملكة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على تويتر، أن المملكة “شريك أمني مهم”، مضيفاً أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهاجم الحوثيون المملكة”، مشدداً على موقف الإدارة الأمريكية من الوصول إلى تسوية ساسية للنزاع في اليمن”.

Spoke with @FaisalbinFarhan. Saudi Arabia is an important security partner. We won’t stand by while the Houthis attack Saudi Arabia. We remain committed to bolstering Saudi Arabia’s defenses and finding a political settlement to the conflict in Yemen. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 11, 2021

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، في وقت مبكر من صباح الخميس، أن الوزير بلينكن، عبر في مكالمته مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان ، عن إدانة الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي، والذي استهدف مطار مدني.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن الوزيرين، ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات على المملكة”، وحددا “نهج التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن، من خلال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، وبمشاركة الشركاء الإقليميين، ومنظمات الإغاثة الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت في وقت سابق، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم على أحد المطارات في المملكة العربية السعودية، من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأضافت ساكي، خلال مؤتمر صحافي، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، وذلك حسبما أشارت، عبر عملية تقودها الأمم المتحدة.

ودعت الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسمها نيد بريس، الأربعاء، الحوثيين إلى وقف هجماتها على المملكة والتي وصفتها بـ”الأعمال العدوانية”، مؤكداً أن مساعي الإدارة الأمريكية بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية “لأسباب إنسانية”، و”لا علاقة له بالسلوك البغيض لجماعة الحوثي”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن بلاده ستواصل الضغط على جماعة الحوثي، مع التأكيد على أنه “لا حلول عسكرية في اليمن”.

ونددت الخارجية الأمريكية، بهجمات الحوثيين على المملكة ، مؤكدة التزام واشنطن بدعم المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها.

وأعلن “التحالف العربي”، في وقت سابق، الأربعاء، تعرض مطار أبها الدولي في المملكة ، “لاعتداء نفذته جماعة الحوثي”، وهو الهجوم الذي تبنته الجماعة على المنصات التابعة لها، وأفاد التحالف في بيان، بحدوث أضرار في طائرة مدنية على أرض المطار، وتعرضها لحريق تمت السيطرة عليه.

وأكد التحالف، أن “محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب، وتعرض حياة المدنيين المسافرين للخطر”، مشدداً على “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكداً أنه “سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.