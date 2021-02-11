لأول مرة منذ توليه منصبه .. بايدن يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني

المناطق - وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك للمرة الأولى منذ تولي الرئيس بايدن مهام منصبه في 20 يناير الماضي.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فقد أعرب الرئيس بايدن، لنظيره الصين، عن قلقه من الوضع في هونغ كونغ، والانتهاكات في إقليم شينغيانغ، حيث يعيش أقلية مسلمي الأويغور.

اتصال بايدن، جاء بعد ساعات من إعلان إدارته تشكيل فريق من 15 شخصاً يضم عسكريين ومدنيين، لمراجعة سياسة الولايات المتحدة في مواجهة الصين.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر، صباح الخميس، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني، مقدماً التهاني للشعب الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدته أنه، عبر عن قلقه، بشأن ممارسات الصين الاقتصادية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقمع في تايوان.

وأضاف بايدن، أنه أعرب لمنظيره الصيني عن استعداده للعمل مع الصين، من أجل صالح الأمريكيين.

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people. — President Biden (@POTUS) February 11, 2021

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في وقت سابق، الأربعاء، إن إدارته ستتصدى لجميع التحديات التي تفرضها الصين.

وتابع بايدن في كلمته، “لن أخيب ظن عناصر الجيش الأمريكي في الخارج. نسعى للحفاظ على مصالحنا في المحيط الهادئ وقرب الصين”.

وبدورها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن “الجيش الأمريكي يقوم بمهمات كبيرة في الخارج وهو أفضل قوة مقاتلة في العالم”، وأضافت “سنقدم الدعم للجيش في جميع مهماته. الدبلوماسية مهمة ولكن حين يكون القتال واجباً سنقاتل”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، الأربعاء، تشكيل فريق يضم عسكريين ومدنيين، للعمل على مراجعة وزارة الدفاع “البنتاغون” لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين، بحيث تشمل عدداً من الملفات الرئيسية، بما في ذلك الاستخبارات والتكنولوجيا والتأثيرات العسكرية في المنطقة، على أن يقدم الفريق توصياته في غضون 4 أشهر.



ويترأس فريق “البنتاغون”، إيلي راتنر، وهو كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي، ويتولى الفريق مسؤولية تشكيل سياسة متماسكة لمواجهة الصين، التي يُنظر إليها على أنها منافس رئيسي للولايات المتحدة في الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وقال مسؤولون أمريكيون، حسبما نقلت “وول ستريت جورنال”، إن الفريق سيضم مسؤولين سياسيين وأعضاء في هيئة الأركان المشتركة، مشيرين إلى أنه من المتوقع تقديم سلسلة من التوصيات إلى وزير الدفاع الأمريكي بحلول أوائل الصيف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه انتقادات لبكين خلال تصريحات، الجمعة الماضي، قال فيها إن “الصين اعتدت على حقوق الإنسان، والحقوق الفكرية أيضاً”، وشدد على أن بلاده “ستتنافس مع الصين من موقع قوة”.

لكنه أكد جاهزية الولايات المتحدة للعمل مع الصين، من خلال الحلفاء والشركاء، معتبراً أن “ذلك يصب في المصلحة الأمريكية”، وأقر بايدن، خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الإخبارية، الاثنين، بعدم تحدثه بعد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، وقد وصفه بأنه رئيس “غير ديمقراطي”.