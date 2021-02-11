ناسا تكشف بقعة شمسية على سطح الشمس قد تؤدي إلى وهج شمسي!

المناطق - وكالات

كشف علماء الفلك عن اكتشاف بقعة تتشكل على سطح الشمس ويمكن أن تنمو إلى حجم هائل في الأيام المقبلة.

وتظهر صور ناسا أن بقعة شمسية تظهر على سطح شمسنا، ويعتقد الخبراء أنها يمكن أن تستمر في الاتساع. وتعد البقع الشمسية مظلمة وناتجة عن المغناطيسية الكامنة تحت السطح. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تظهر فقاعات مغناطيسية وتُطلق على شكل توهجات شمسية، تقذف جسيمات كونية في الفضاء.

ثم تُطلق هذه الجسيمات الشمسية في الفضاء، والتي يمكن أن تضرب الأرض في بعض الأحيان.

وكشف علماء الفلك أن البقعة تنمو في نصف الكرة الجنوبي للشمس، ويمكن أن تنمو إلى النقطة التي تطلق فيها توهجا شمسيا.

وقال موقع Space Weather: “تظهر بقعة شمسية جديدة في نصف الكرة الجنوبي للشمس. إنها صغيرة وهادئة حتى الآن، ولا تشكل تهديدا للانفجارات القوية. وإذا استمرت المنطقة في النمو، فمن المحتمل أن يتم تخصيص رقم رسمي لها (AR2802). والبقع الشمسية تخترق سطح الشمس بجوار خيوط مغناطيسية داكنة. ويمكن أن يزعزع التطور السريع للبقع الشمسية، استقرار المنطقة، ما يؤدي إلى انفجار الخيوط”.

وضرب توهج شمسي ناتج عن بقعة شمسية الأرض، ما تسبب في عاصفة شمسية من الفئة G1.

ويمكن أن تؤدي عاصفة شمسية من الفئة G1 إلى “تقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة”، ويمكن أن يكون لها “تأثير طفيف على عمليات الأقمار الصناعية”.

وهذا لأنه عندما تصطدم الجسيمات بالغلاف المغناطيسي للأرض – الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي – فإنها تتسبب في تمدده.

وفي نهاية المطاف، هذا يجعل من الصعب اختراق إشارات الأقمار الصناعية، ويمكن أن يسبب مشاكل للتقنيات التي تعتمد على الأقمار الصناعية مثل الهواتف المحمولة وSky TV.

وعندما تقصف الرياح الشمسية الغلاف المغناطيسي للكوكب، يمكن أن تظهر أضواء مذهلة بأشكال مختلفة في المناطق الشمالية والجنوبية.