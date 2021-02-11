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4 إجراءات كفلها نظام العمل لصاحبه ليتخذها مع الموظف في أي وقت

4 إجراءات كفلها نظام العمل لصاحبه ليتخذها مع الموظف في أي وقت
http://almnatiq.net/?p=949284
المناطق - متابعات

كشف نظام العمل، عن الإجراءات التي كفلها لصاحب العمل ليتخذها مع الموظف في أي وقت.

وتضمنت الإجراءات:” الحق في إجراء التحقيقات، الحق في إجراءات التفتيش اللازمة داخل إطار العمل،  الحق في إجراء عملية الجرد على العهد،  الحق في إجراء طلب كشوفات طبية معينة للموظف قبل ابتداء العلاقة العمالية “.

وكانت الموارد البشرية أوضحت موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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