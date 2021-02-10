أمير تبوك : أطلاق سمو ولي العهد الرؤية التصميمية “كورال بلوم” بمشروع البحر الأحمر يمثل خطوة كبيرة وواعدة نحو مستقبل مشرق لقطاع السياحة بالمملكة

تبوك - فايز السميري

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك إن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير الرؤية التصميمية “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر يجسد النظرة المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لرفعة وعز الوطن والمواطن ويمثل خطوة كبيرة وواعدة نحو مستقبل مشرق للسياحة بالمملكة العربية السعودية ورافد اقتصادي هام يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة ورفع مستوى جودة الحياة والناتج المحلي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن مشيداً سموه بهذا الصدد بجهود ومتابعة سمو ولي العهد – حفظه الله – وإشرافه المباشر لجميع اعمال المشروع من خلال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ والتي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز القطاع السياحي بالمملكة وإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية جديدة مرتبطة بالبيئة وتوفير جميع مقومات السياحة لمختلف شرائح المجتمع والتي سوف تسهم بإذن الله بالاضافة الى المشروعات التنموية بالمملكة في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو لي العهد واختتم سمو أمير منطقة تبوك تصريحه بسؤال المولى القدير بأن يكلل جهود سمو ولي العهد بالنجاح، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعله سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة مسيرة البناء والنماء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار.