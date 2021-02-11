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القوات الخاصة للأمن البيئي تعثر على مفقودين بمحمية حرة الحرة بطريف

القوات الخاصة للأمن البيئي تعثر على مفقودين بمحمية حرة الحرة بطريف
http://almnatiq.net/?p=949316
المناطق - طريف

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأن القوات أنقذت مواطنة تائهة يرافقها طفل بمحمية حرة الحرة في طريف.

وأوضح المالكي أن القوات تلقت يوم الثلاثاء 1442/6/27 بلاغاً من شرطة محافظة طريف عن اختفاء امرأة برفقة طفل، تاها في محمية حرة الحرة التابعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتحركت على إثره دوريات من القوات بمشاركة شرطة المحافظة وجوالين من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المرأة والطفل، وهما بصحة جيدة.

ودعا المتحدث الرسمي، المواطنين والمقيمين والزوار إلى توخي الحذر من المناطق الجبلية والصحراوية ذات التضاريس الوعرة وعدم المجازفة بأرواحهم فيها.

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