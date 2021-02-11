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أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستنكر إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين بالمملكة

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أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستنكر إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين بالمملكة

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستنكر إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=949326

استنكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة متجهة نحو خميس مشيط .
وجدد العثيمين تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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