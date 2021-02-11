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“الصحة” تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للصرع

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“الصحة” تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للصرع

“الصحة” تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للصرع
http://almnatiq.net/?p=949329
المناطق - الرياض

فعّلت وزارة الصحة العديد من الأنشطة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للصرع، الذي يقام في شهر فبراير من كل عام.
ونشرت “الصحة” عبر موقعها الإلكتروني دليلاً إرشادياً يحوي على المصطلحات المهمة عن الصرع، والنصائح التي يجب إتباعها أثناء التعرض لهذه الأزمة مع المصابين، ومتى يجب الاتصال بالإسعاف، وماهي الإسعافات الأولية التي تُقدم للمرضى المصابين بالصرع.
كما نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة، إنفوجرافيك توعوي يتضمن التعريف بالصرع والأعراض المؤقتة لنوبة الصرع.
ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته من خلال الرابط التالي : https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/FirstAid/Pages/Epilipsy.aspx .

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