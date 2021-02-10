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مكملًا برنامجه اليومي بين الأهالي.. الأمير تركي بن طلال يقف على مستوى الخدمات المقدمة بمركز الشعف

مكملًا برنامجه اليومي بين الأهالي.. الأمير تركي بن طلال يقف على مستوى الخدمات المقدمة بمركز الشعف
http://almnatiq.net/?p=949338
المناطق - عسير

أكمل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير برنامجه اليومي من يوم أمس الأول بمركز الشعف، جنوب شرق أبها على مسافة 35 كيلاً من مقر الإمارة، حيث وقف على احتياجات الأهالي واستمع إلى اقتراحاتهم المتعلقة بتطوير المركز.
كما التقى أمير منطقة عسير، بأعيان وشيوخ قبائل المركز، مؤكدًا بأنه المعني بزيارة الأهالي إلى مقراتهم الإدارية وليس العكس، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور مجلس القبيلة داخل مقر مركز الشعف لما يحققه من أهداف للمركز و خدمة الأهالي وايصال أصواتهم بشكل مباشر كجانب هام تعمل عليه المنطقة لإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ قرارات مشروعات التنمية.
ونوه الأمير تركي بن طلال بأن منطقة عسير قادمة على تنمية متوازية ضمن خطتها الاستراتيجية، وأن جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تحتضنها المنطقة ستشهد تنمية متوازية للإنسان والمكان، مشددًا على التنسيق الأفقي بين جميع الجهات في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة.

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