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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها ويدعو إلى إيقاف الهجمات
http://almnatiq.net/?p=949342
المناطق - الرياض

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: ” إن الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الذي يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تعرض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

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