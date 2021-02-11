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إنشاء مركز “مدينتي” لإدارة النفايات ومعدات المشاريع في جدة

إنشاء مركز “مدينتي” لإدارة النفايات ومعدات المشاريع في جدة

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إنشاء مركز “مدينتي” لإدارة النفايات ومعدات المشاريع في جدة

إنشاء مركز “مدينتي” لإدارة النفايات ومعدات المشاريع في جدة
http://almnatiq.net/?p=949344
المناطق - واس

أصدر أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أمس, قرارًا بإنشاء الإدارة العامة لمركز “مدينتي” لتطوير نظام الإدارة البيئية عبر منصة إلكترونية موحدة، تسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، من خلال التحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الآمن منها، إضافة لمتابعة حركة منظومة المعدات الكبير والثقيلة للمشاريع داخل المدينة.
وأوضح مدير عام مركز “مدينتي” عبدالله بن محمد الغامدي، أن منصة مدينتي ستشمل الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الريادية، وستوفر ميزة متابعة الخطط التشغيلية وإصدار تقارير التفتيش الميدانية إلكترونياً، بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق الانظمة واللوائح البلدية الخاصة بمنع التلوث البيئي والرمي العشوائي، مع إحكام الرقابة والفرز من المصدر والتخلص الآمن ومنع نقل النفايات إلى المردم بشكل عشوائي وإغلاق المرادم العشوائية بالمحافظة، إضافة لتوجيه ناقلي النفايات الخطرة لمجمع محطات المعالجة بالجحفة في محافظة رابغ مع تعزيز الوعي الكافي لدى منتجي النفايات.
يُذكر أن منصة “مدينتي” تتضمن أتمته كاملة لإجراءات العمل، حيث جرى ربطها بنظام رخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها في أمانة جدة، بجانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.

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