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“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 7 مشاريع خلال شهر يناير

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 7 مشاريع خلال شهر يناير
http://almnatiq.net/?p=949362

واصل برنامج “سكني” تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في 6 مناطق حول المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يناير الماضي من العام الجاري 2021 نحو 7 مشاريع سكنية، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وأوضح البرنامج أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في منطقة الرياض ضمن مشروع “إسكان الزلفي”، وفي المنطقة الشرقية ضمن مشروعي “إسكان حفر الباطن” و”إسكان الأحساء”، ومشروع “إسكان عيون الجواء” في منطقة القصيم، ومشروع “إسكان الضاحية” بمنطقة جازان ، ومشروع “إسكان حائل” في منطقة حائل ، وأخيراً مشروع “إسكان القريات” في منطقة الجوف .
وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.
ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.
يُذكر أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 تجاوز 1.1 مليون أسرة منها 390,819 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية خلال العام 2020، بما يتجاوز الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

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