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منطقة مكة المكرمة
نائب أمير مكة المكرمة يبحث مع مسؤولين أعمال المنطقة والخُطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة

نائب أمير مكة المكرمة يبحث مع مسؤولين أعمال المنطقة والخُطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة

منطقة مكة المكرمة
أزرق باهت رغم الخماسية

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نائب أمير مكة المكرمة يبحث مع مسؤولين أعمال المنطقة والخُطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة

نائب أمير مكة المكرمة يبحث مع مسؤولين أعمال المنطقة والخُطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=949367
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان  في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة المعيّن حديثاً بدر الحميد .
وهنأ الأمير بدر بن سلطان، الحميد بمناسبة تعيينه سائلا الله له العون والتوفيق في المهام الموكلة إليه.
من جهته عبّر الحميد عن شكر لنائب أمير منطقة مكة المكرمة نظير متابعته الدائمة وتوجيهاته الرامية لتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنطقة.
كما استقبل مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي . واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة في المنطقة خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
 واستقبل أيضا مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً اللواء عبدالله المشيخي. وهنأ الأمير بدر بن سلطان ، اللواء المشيخي بمناسبة تعيينه ، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه ، كما استعرض سموه الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة، كما تسلّم سموه التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة والذي يحوي تفصيلاً عن خدمة الرسائل والطلبات والتي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة أكثر مليون و 200 ألف عملية، وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة أكثر من ثمانية ملايين مسافر.
 كما استقبل أمين جدة صالح التركي. واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء على الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية، كما اطلع سموه على الخُطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق .

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