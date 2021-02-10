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بلدية رأس تنورة تغلق 11 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

بلدية رأس تنورة تغلق 11 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=949383
رأس تنورة - المناطق

أغلقت بلدية محافظة رأس تنورة، أمس الأربعاء 10/ فبراير/ 2021م (11) منشأة مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتفعيل تطبيق ” توكلنا ” في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال جولة رقابية نفذتها البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني استمرار الجولات الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، بهدف حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَا المهندس القرني الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق توكلنا، أو عدم التباعد في التسوق، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

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