لجنة الاستقدام بغرفة أبها تعقد اجتماعها الخامس عشر لمناقشة خطتها للعام 2021

المناطق - عسير

عقدت لجنة الاستقدام بغرفة أبها اجتماعها الخامس عشر بحضور نائب رئيس اللجنة حسين هادي آل هضبان وأعضاء اللجنة وتم خلال الإجتماع مناقشة خطة اللجنة للعام 2021 م وبحث إقامة ورش عمل ولقاءات مع عدد من الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.

وأكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران ان الغرفة تسعى نحو تكثيف اعمال لجنة الأستقدام وحثهم على تقديم أفضل الخدمات والرفع بالمعوقات التي تقف أمام العاملين في هذا القطاع حيث يعتبر نشاط الاستقدام من الأنشطة الاقتصادية عالية التنظيم ومرتبطة مع عدد من الجهات ونسعى من خلال اللجنة الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من قبل مكاتب الاستقدام للمستفيدين من خدمات هذا القطاع.

و أن دور إدارة اللجان و الاعمال بالغرفة تهيئة المناخ المناسب لعقد الاجتماعات والمشكلة من رجال الاعمال بمنطقة عسير لطرح المشاكل والمعوقات التي تواجه كل قطاع و الرفع بها الى جهات الاختصاص و أضاف آل عقران اننا نهدف الى رفع مستوى رضا مشتركين الغرفة عن الخدمات المقدمة لهم من خلال اللجان و العمل وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة حيث يبلغ عدد لجان الغرفة (37) لجنة (18 رئيسية + 19 فرعية)، تم عقد (69) اجتماع للجان القطاعية خلال العام، نتج عنها نحو (184) توصية، فضلا عن تنظيم (37) فعالية خلال العام الماضي 2020 م .