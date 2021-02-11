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أمانة عسير تقوم بإزالة أكثر من 2712 سيارةً من الشوارع والميادين خلال الأشهر الماضية

أمانة عسير تقوم بإزالة أكثر من 2712 سيارةً من الشوارع والميادين خلال الأشهر الماضية

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أمانة عسير تقوم بإزالة أكثر من 2712 سيارةً من الشوارع والميادين خلال الأشهر الماضية

أمانة عسير تقوم بإزالة أكثر من 2712 سيارةً من الشوارع والميادين خلال الأشهر الماضية
http://almnatiq.net/?p=949387
المناطق - عسير

قامت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة النظافة بإزالة السيارات التالفة والمهملة المشوِّهة للمظهر العام ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مدن ومحافظات المنطقة.

وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قامت بحملة مسائية يوم أمس الأربعاء تم خلالها سحب 46 سيارة، مؤكدًا أن إجمالي عدد السيارات التي تم سحبها خلال الأشهر الماضية وحتى تاريخه 2712 سيارةً، مشيرًا إلا أنه تم استخدام عددٍ من الآليات والقوى والكوادر المختصة في تلك الحملة،

موضحًا أن الأمانة قامت بالتحفظ على تلك المركبات؛ تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف الحميدي أن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري بهدف تعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري، مؤكدًا سعي أمانة منطقة عسير على التخلص من ظاهرة السيارات التالفة والمهملة الموجودة في الشوارع والميادين وإلزام أصحابها باتخاذ التدابير النظامية للتخلص منها.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير تقوم وفق جداول زمنية بحملات مشابهة لإزالة السيارات المهملة بهدف معالجة مظاهر التشوه بكل أنواعه من المدن والمحافظات والشوارع والميادين والأحياء.

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