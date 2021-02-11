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انطلاق ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة بـ 65 بحثًا علميًّا

انطلاق ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة بـ 65 بحثًا علميًّا

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انطلاق ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة بـ 65 بحثًا علميًّا

انطلاق ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة بـ 65 بحثًا علميًّا
http://almnatiq.net/?p=949388
المناطق - عسير

رعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مساء أمس الأربعاء، انطلاق أعمال الملتقى العلمي السنوي الرابع بتهامة، والذي تنظمه كلية العلوم والآداب بمحايل عسير، لمدة يومين عن بُعد.

وفي بداية الانطلاق أشاد معالي رئيس الجامعة بجهود الكلية، حول إقامة وتنفيذ الملتقى منذ انطلاق نسخته الأولى، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير الملتقى ومخرجاته خلال السنوات القادمة.

فيما شكر عميد كلية العلوم والآداب بمحايل عسير ورئيس الملتقى الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري معالي رئيس الجامعة على رعايته ودعمه واهتمامه بالملتقى ومخرجاته، لافتًا إلى أن الملتقى سيناقش 65 بحثًا علميًّا خلال 10 جلسات، وذلك حول محوري “دور العلوم الإنسانية في الثراء المعرفي”، و”الاتجاهات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا”.

يذكر أن الملتقى شمل مجالات علمية تمثلت في تخصصات الدراسات الشرعية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد المنزلي، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات.

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