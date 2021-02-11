إغلاق 61 منشأة تجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في “الشرقية”

الدمام - المناطق

بلغت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأربعاء 10/فبراير/2021م، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، 1529 جولة رقابية، و 269 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 61 منشأة، وتضبط 108 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

واستقبل مركز 940 يوم أمس (54) بلاغاً عن المنشآت المخالفة لتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات واستمرار إغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، وتطبيق ” توكلنا “؛

وأبانت بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام والوعي، لكافة المنشآت، داعية الى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية وكافة منافذ البيع عبر مركز 940 لمعالجتها.