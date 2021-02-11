وزير الخارجية: السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار

المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، على أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف وزير خارجية السعودية، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا، وتدين كل التدخلات في شؤون الدول الأخرى.

وطالب الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بمنتدى فيليا بأثينا، باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة.

كما شدد على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أن السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار.