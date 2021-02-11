احدث الأخبار

وزير الخارجية: السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار
أبرز المواد
 لجنة الاستقدام بغرفة أبها تعقد اجتماعها الخامس عشر لمناقشة خطتها للعام 2021
منطقة عسير
 انطلاق ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة بـ 65 بحثًا علميًّا
منطقة عسير
 إغلاق 61 منشأة تجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في “الشرقية”
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تقوم بإزالة أكثر من 2712 سيارةً من الشوارع والميادين خلال الأشهر الماضية
منطقة عسير
 “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 7 مشاريع خلال شهر يناير
أبرز المواد
 بلدية رأس تنورة تغلق 11 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 مياه جازان تشغّل شبكات وتضخ المياه لـ 8000 مستفيد في 39 قرية بمركز الحميراء بالعارضة
منطقة جازان
 نائب أمير مكة المكرمة يبحث مع مسؤولين أعمال المنطقة والخُطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة
منطقة مكة المكرمة
 أزرق باهت رغم الخماسية
يكتبون
 مستوطنون يهود يقتحمون “الأقصى” ويتجولون في أرجاءه
أبرز المواد
 أمانة الجوف وبلدياتها تضبط 108 مخالفات لإجراءات كورونا وتغلق 66 منشأة
منطقة الجوف
وزير الخارجية: السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار

وزير الخارجية: السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار

أبرز المواد
لجنة الاستقدام بغرفة أبها تعقد اجتماعها الخامس عشر لمناقشة خطتها للعام 2021

لجنة الاستقدام بغرفة أبها تعقد اجتماعها الخامس عشر لمناقشة خطتها للعام 2021

منطقة عسير
انطلاق ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة بـ 65 بحثًا علميًّا

انطلاق ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة بـ 65 بحثًا علميًّا

منطقة عسير
إغلاق 61 منشأة تجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في “الشرقية”

إغلاق 61 منشأة تجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في “الشرقية”

المنطقة الشرقية

وزير الخارجية: السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار

وزير الخارجية: السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار
http://almnatiq.net/?p=949403
المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، على أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف وزير خارجية السعودية، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا، وتدين كل التدخلات في شؤون الدول الأخرى.

وطالب الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بمنتدى فيليا بأثينا، باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة.

كما شدد على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أن السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار.

روابط ذات صلة

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 7 مشاريع خلال شهر يناير

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 7 مشاريع خلال شهر يناير
مستوطنون يهود يقتحمون “الأقصى” ويتجولون في أرجاءه

مستوطنون يهود يقتحمون “الأقصى” ويتجولون في أرجاءه
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير اليوناني لدى المملكة

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير اليوناني لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*