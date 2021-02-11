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محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنه السلامة المرورية

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنه السلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=949422

رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم اجتماع لجنة السلامة المرورية بحضور أعضاء اللجنة.
وناقش خلال الاجتماع الموضوعات المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية واستعراض المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والحلول السريعة لمعالجتها تقنيا وهندسيا مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكد محافظ تيماء متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية في منطقة ومحافظاتها،والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، ومضاعفة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين.

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