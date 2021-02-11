أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة

جازان -فضه عطيف؛

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، وبمتابعة سمو نائب أمير المنطقة ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عددا من الموظفين بديوان الإمارة وهم كالتالي :

-تكليف الموظف حسين بن عبده عقيلي مديرًا لإدارة المستودعات.

-تكليف الموظف محمد بن عبده قاري معواض للعمل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الأمنية بوكالة الشؤون الأمنية .

-تكليف الموظف محمد بن موسى حمزي للعمل مديرًا لوحدة مراقبة المخزون.

-تكليف الموظف هاشم بن علي منصور أبو طالب للعمل مديرا للإدارة العامة للقضايا الأمنية بوكالة الشؤون الأمنية .

-تكليف الموظف حسين بن محمد حسين شوك للعمل مديرًا للإدارة العامة لشؤون الحدود بوكالة الشؤون الأمنية.

وتأتي هذه التكليفات في إطار اهتمام وحرص سمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير المنطقة ، وسعيهما الدائم للرفع بمستوى اداء العمل لما فيه الصالح العام .

وأعرب المكلفين من جانبهم عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن والمواطن.