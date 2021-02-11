احدث الأخبار

مجلة القافلة تُطلق “البودكاست” الخاص بها
منوعات
 استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة
منطقة جازان
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنه السلامة المرورية
منطقة تبوك
 التأمينات الاجتماعية: 4 خطوات لتقديم طلب التقاعد إلكترونياً
أبرز المواد
 “هدف” يوقع اتفاقية لتطوير مهارات الخريجين وزيادة نسب توظيفهم في القطاع الخاص
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية يستقبل سفير اليمن لدى المملكة
أبرز المواد
 الصحة: 364 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 5 وتعافي 274 حالة
أبرز المواد
 وزير الخارجية: السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار
أبرز المواد
 لجنة الاستقدام بغرفة أبها تعقد اجتماعها الخامس عشر لمناقشة خطتها للعام 2021
منطقة عسير
 انطلاق ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة بـ 65 بحثًا علميًّا
منطقة عسير
 إغلاق 61 منشأة تجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في “الشرقية”
المنطقة الشرقية
مجلة القافلة تُطلق “البودكاست” الخاص بها

مجلة القافلة تُطلق “البودكاست” الخاص بها

منوعات
استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية

استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة

منطقة جازان
محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنه السلامة المرورية

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنه السلامة المرورية

منطقة تبوك

أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة
http://almnatiq.net/?p=949423
جازان -فضه عطيف؛

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، وبمتابعة سمو نائب أمير المنطقة ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عددا من الموظفين بديوان الإمارة وهم كالتالي :
-تكليف الموظف حسين بن عبده عقيلي مديرًا لإدارة المستودعات.
-تكليف الموظف محمد بن عبده قاري معواض للعمل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الأمنية بوكالة الشؤون الأمنية .
-تكليف الموظف محمد بن موسى حمزي للعمل مديرًا لوحدة مراقبة المخزون.
-تكليف الموظف هاشم بن علي منصور أبو طالب للعمل مديرا للإدارة العامة للقضايا الأمنية بوكالة الشؤون الأمنية .
-تكليف الموظف حسين بن محمد حسين شوك للعمل مديرًا للإدارة العامة لشؤون الحدود بوكالة الشؤون الأمنية.
وتأتي هذه التكليفات في إطار اهتمام وحرص سمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير المنطقة ، وسعيهما الدائم للرفع بمستوى اداء العمل لما فيه الصالح العام .
وأعرب المكلفين من جانبهم عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

مياه جازان تشغّل شبكات وتضخ المياه لـ 8000 مستفيد في 39 قرية بمركز الحميراء بالعارضة

مياه جازان تشغّل شبكات وتضخ المياه لـ 8000 مستفيد في 39 قرية بمركز الحميراء بالعارضة
مياه جازان تشغّل شبكات وتضخ المياه لـ 8000 مستفيد في 39 قرية بمركز الحميراء

مياه جازان تشغّل شبكات وتضخ المياه لـ 8000 مستفيد في 39 قرية بمركز الحميراء
جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

جازان.. تدخل طبي عاجل في مستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة مصاب في الشريان العنقي الداخلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*