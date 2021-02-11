“الجمعية” تلتقي بـ “صناعي الأحساء الأول” لبحث سبل التعاون بينهما ومجالات التدريب لذوي الإعاقة

بحثًا عن فرصٍ تدريبية تتيح لمستفيديها من ذوي الإعاقة مجال امتهان أعمالٍ تمكنهم من الاستقلالية الوظيفية والإنتاجية الفعّالة في المجتمع؛ التقت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء ممثلةً في سعادة المدير التنفيذي الأستاذ عبداللطيف الجعفري، ومسؤول التدريب والتوظيف الأستاذ معاذ الخليفة، بسعادة مدير المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء الأستاذ رائد النعيم، ومسؤول التنسيق الوظيفي الأستاذ منذر العباد ممثلَين للمعهد، وبحضور سعادة مدير المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء الأستاذ عبدالله الدحيلان، وذلك في مقر “صناعي الأحساء الأول” ..

حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك بينهما، ومدى إمكانية التحاق ذوي الإعاقة بالمعهد، والمجالات التي يمكن تدريبهم عليها، مع التأكيد على العناية بتهيئة البيئة بشكل آمن ومناسب لاحتياجات المتدربين من هذه الفئة ..

من جانبه؛ ثمّن سعادة الأستاذ “الجعفري” لـ “صناعي الأحساء الأول” حفاوتهم وثقتهم بما تؤمن به الجمعية من قدرات وإمكانات لدى مستفيديها، ومشيدًا بـ “صناعي الأحساء الثالث” والتعاون الذي جرى بينه وبين الجمعية والذي تكلل بنجاح تدريب عدد من ذوي الإعاقة .. كما أشار سعادته إلى أن الجمعية أخذت على عاتقها منذ نشأتها تقديم أجود الخدمات من خلال برامجها ومشاريعها المتنوعة التي من بينها مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف “تمكين”، كما أن توحيد الجهود مع الجهات المختصة له الدور الكبير في بلوغ التطلعات التي تعمل الجمعية دائبةً من أجل تحقيقها، ودمج فئة ذوي الإعاقة بشكل فعّال في المجتمع ..

وفي ذات السياق؛ أثنى سعادة الأستاذ “النعيم” على الجمعية وما تبذله من جهود جبّارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع، مؤكدًا استعداد المعهد لاستقبال وتدريب مستفيدي الجمعية في المجالات المناسبة لهم ..