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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8943.85 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8943.85 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8943.85 نقطة
http://almnatiq.net/?p=949438
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 42.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8934.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التأمين العربية، والمصافي، وجبسكو، والخليج للتدريب، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأصيل، والباحة، وأسواق المزرعة، وجازادكو، وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.48%.
فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وأنابيب، والمصافي، وزجاج، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأنعام القابضة، والراجحي، وبحر العرب، والباحة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 320.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25346.70 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 155 ألف سهم تقاسمتها 696 صفقة.

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