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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس الحكومة المصرية

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس الحكومة المصرية
http://almnatiq.net/?p=949448
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال فخامته اليوم لمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور معالي رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

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