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الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه

الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه

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الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه

الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه
http://almnatiq.net/?p=949460
المناطق - الرياض

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، ‏أن التكلفة التقديرية لمشروع كورال بلوم تبلغ حوالي 14 مليار ‏ريال، متوقعًا افتتاح أبوابه عام 2023.‏

وأضاف أن المشروع سيكون أكبر وجهة سياحية ‏حول العالم تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، إذ إن ‏المنطقة سيكون لديها أكبر نظام تخزين للبطاريات في العالم.‏

وبين أن الشركة محظوظة كونها تحظى بدعم من صندوق ‏الاستثمارات العامة، المساهم الرئيسي للمشروع، والذي يوفر ‏النسبة الأكبر من التمويل‎.‎

وقال: “نحن على وشك إغلاق تمويل بـ 14 مليار ريال مع ‏5 بنوك سعودية، إضافة إلى ذلك، أعلنا العام الماضي عن ‏توقيع أكبر اتفاقية لنا مع كونسورتيوم بقيادة أكوا باور كشراكة ‏بين القطاعين العام والخاص”.‏

وترتكز الرؤية التصميمية للمشروع حول اعتبارات التنوع ‏البيولوجي، إذ سيتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل ‏الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف ‏والتعرية‎.‎

وتغطي أيضاً المنتجعات والفنادق الـ11 ‏المقرر إنشاؤها على جزيرة شُريرة، مواكبة تطلعات المسافرين ‏بعد جائحة كورونا، بما في ذلك توفير مساحات أوسع، والاندماج ‏أكثر في المشهد الطبيعي، لتتماهى هذه الفنادق مع الكثبان الرملية ‏المحيطة‎.‎

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