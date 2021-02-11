الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، أن التكلفة التقديرية لمشروع كورال بلوم تبلغ حوالي 14 مليار ريال، متوقعًا افتتاح أبوابه عام 2023.
وأضاف أن المشروع سيكون أكبر وجهة سياحية حول العالم تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، إذ إن المنطقة سيكون لديها أكبر نظام تخزين للبطاريات في العالم.
وبين أن الشركة محظوظة كونها تحظى بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، المساهم الرئيسي للمشروع، والذي يوفر النسبة الأكبر من التمويل.
وقال: “نحن على وشك إغلاق تمويل بـ 14 مليار ريال مع 5 بنوك سعودية، إضافة إلى ذلك، أعلنا العام الماضي عن توقيع أكبر اتفاقية لنا مع كونسورتيوم بقيادة أكوا باور كشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وترتكز الرؤية التصميمية للمشروع حول اعتبارات التنوع البيولوجي، إذ سيتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية.
وتغطي أيضاً المنتجعات والفنادق الـ11 المقرر إنشاؤها على جزيرة شُريرة، مواكبة تطلعات المسافرين بعد جائحة كورونا، بما في ذلك توفير مساحات أوسع، والاندماج أكثر في المشهد الطبيعي، لتتماهى هذه الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة.
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