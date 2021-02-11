احدث الأخبار

الإعلان عن نتائج القبول النهائي لطلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال
أبرز المواد
 توقيع اتفاق بين القدية و”منشآت” لتعزيز دور المنشآت الصغيرة وتسهيل الوصول إلى بوابة جدير
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه
أبرز المواد
 قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين (رماح النصر 1)
أبرز المواد
 وزير التعليم يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى تطوير قدراتها لمواكبة المستجدات
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس الحكومة المصرية
أبرز المواد
 المرور يطيح بقائد مركبة متهور في الطائف
أبرز المواد
 بعد 10 أيام.. التحويل بين البنوك المختلفة فورياً للأفراد والمؤسسات والشركات على مدار الساعة
أبرز المواد
 “الجمعية” تلتقي بـ “صناعي الأحساء الأول” لبحث سبل التعاون بينهما ومجالات التدريب لذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8943.85 نقطة
أبرز المواد
 “بوابة الدرعية” تكشف عن التصور المستقبلي للكود العمراني لوادي حنيفة وروافده
أبرز المواد
 مجلة القافلة تُطلق “البودكاست” الخاص بها
المنطقة الشرقية
الإعلان عن نتائج القبول النهائي لطلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال

الإعلان عن نتائج القبول النهائي لطلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال

أبرز المواد
توقيع اتفاق بين القدية و”منشآت” لتعزيز دور المنشآت الصغيرة وتسهيل الوصول إلى بوابة جدير

توقيع اتفاق بين القدية و”منشآت” لتعزيز دور المنشآت الصغيرة وتسهيل الوصول إلى بوابة جدير

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه

الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه

أبرز المواد
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين (رماح النصر 1)

قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين (رماح النصر 1)

أبرز المواد

الإعلان عن نتائج القبول النهائي لطلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال

الإعلان عن نتائج القبول النهائي لطلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال
http://almnatiq.net/?p=949467
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي ومتطلبات التحضير للدورة التدريبية بالرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر – التوظيف) على الرابط https://jobs.sa .

روابط ذات صلة

توقيع اتفاق بين القدية و”منشآت” لتعزيز دور المنشآت الصغيرة وتسهيل الوصول إلى بوابة جدير

توقيع اتفاق بين القدية و”منشآت” لتعزيز دور المنشآت الصغيرة وتسهيل الوصول إلى بوابة جدير
الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه

الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر” يكشف تكلفة “كورال بلوم” وموعد افتتاحه
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين (رماح النصر 1)

قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين (رماح النصر 1)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*