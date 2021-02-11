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“التجارة” تغرم 17 معلنًا على مواقع التواصل الاجتماعي بـ 740 ألف ريال

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“التجارة” تغرم 17 معلنًا على مواقع التواصل الاجتماعي بـ 740 ألف ريال

“التجارة” تغرم 17 معلنًا على مواقع التواصل الاجتماعي بـ 740 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=949470
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين، أنه جرى معاقبة الوزارة لأكثر من 17 معلنًا على منصات “السناب شات” و”تويتر” و”الانستغرام” بغرامات بلغت 740 ألف ريال.

وبين “الحسين”، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد – 19 )، على أن الإعلان الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه ضوابط هامة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا؛ وذلك من خلال إفصاح المعلن بوضوح بأن يقدم مادة إعلانية، والابتعاد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، والتوضيح بتفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه وتفاصيل المنتج، والإعلان عن علامة تجارية هو يملكها، مشيرًا، بأنه عندما لا تنطبق هذه الضوابط على الإعلان يعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة .

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