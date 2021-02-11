“تحالف دعم الشرعية”: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه المملكة

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).



وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الإرهابية، وسيتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.