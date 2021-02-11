الاتفاق يُمزق شباك أبها برباعية في دوري محمد بن سلمان

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http://almnatiq.net/?p=949518
المناطق - واس

تغلب فريق الاتفاق على مضيفه فريق أبها، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر بنتيجة 4 – 1، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل للاتفاق الهدفين الأول والثالث لاعبه محمد الكويكبي عند الدقيقتين 3، 31 ، وأضاف زميله دي سوزا الهدف الثاني في الدقيقة 8.
ليضيف اللاعب نعيم سيليتي الهدف الرابع عند الدقيقة 69.
بينما سجل هدف أبها الوحيد اللاعب رياض شراحيلي عند الدقيقة 86.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق نقاطه لـ 27 نقطة محتلًا المركز الخامس، بينما بقي رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الثامن في سُلّم الترتيب.

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